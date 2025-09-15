تربية كوردستان تعلن مواعيد الدوام والامتحانات للعام الدراسي 2025-2026
شفق نيوز- أربيل
أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان،
يوم الاثنين، التقويم الدراسي والامتحانات للعام الدراسي 2025-2026 الخاص بالمدارس
والمعاهد الأهلية والحكومية التابعة لها.
وجاء في التقويم الصادر من الوزارة، الذي اطلعت
عليه وكالة شفق نيوز، أن "الدوام الرسمي يبدأ في 21 أيلول/سبتمبر الجاري،
بخمسة أيام دراسة في الأسبوع".
فيما حددت الوزارة، "يوم 16 تشرين
الثاني/نوفمبر المقبل موعداً لانطلاق امتحانات نصف السنة، على أن تبدأ امتحانات
نهاية الفصل الأول في 15 كانون الأول/ديسمبر من العام الجاري، ويستأنف الدوام بعد
العطلة الشتوية في 4 كانون الثاني/يناير 2026".
كما بيّن التقويم، أن "امتحانات نصف السنة
للفصل الثاني ستجرى في 16 شباط/فبراير 2026، فيما ستبدأ امتحانات نهاية العام
للصفين التاسع والثاني عشر في 12 نيسان/أبريل 2026".
أما الامتحانات النهائية، لبقية الصفوف غير
المنتهية، فستنطلق في 9 أيار/مايو 2026، وهو نفس موعد بدء الامتحانات الوزارية
للصف التاسع الأساسي"، بحسب التقويم.
ووفقاً للوزارة، فإن "الامتحانات الوزارية
للصف الثاني عشر ستبدأ في 4 حزيران/يونيو 2026".