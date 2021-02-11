تربية كوردستان تعلن تسجيل إصابات "قليلة" بفيروس كورونا داخل المدارس

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم الخميس تسجيل نسبة إصابات ضئيلة بفيروس كورونا بين صفوف الطلبة والتدريسيين مع استئناف الدوام الرسمي في الأوساط التعليمية في الإقليم، ملمحا إلى أن هذه الاصابات لا تستوجب إعادة تعليق الدوام مرة أُخرى.

حديث الوزير جاء خلال مؤتمر صحفي على هامش تسلم الوزارة قرابة مليوني كمامة ومنظفات من منظمة بارزاني الخيرية بهدف دعم الإجراءات الوقائية في المدارس.

وقال حمه سعيد ان "الوزارة اعادت فتح أبواب الأوساط التعليمية بالإستناد على قرار اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا، والإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة للموقف الوبائي اليومي.

واردف ان الفيروس لم ينتهِ بعدُ في إقليم كوردستان، ونؤكد على ضرورة التزام إدارات المدارس بالإجراءات والتدابير الصحية لوقاية الطلبة والكوادر التدريسية.

وعن ما يتم تداوله حول تسجيل إصابات بين الطلبة والتدريسيين قال الوزير: تم تسجيل حالات ولكنها قليلة جدا مقارنة بمليونين طالب وتدريسي، مبينا ان الوزارة ستجري تقييما بعد أيام وفقا للموقف الوبائي.