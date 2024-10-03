تربية كوردستان تعطل الدوام الرسمي 7 أيام

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، تعطيل الدوام الرسمي سبعة أيام.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العطلة ستبدأ اعتباراً من يوم 15 تشرين الأول الجاري لغاية 21 من نفس الشهر، في المدارس الحكومية والأهلية".

وتأتي هذه العطلة كجزء من استعدادات حكومة إقليم كوردستان، لإجراء الانتخابات البرلمانية، كون المدارس يتم اتخاذها كمراكز انتخابية في يوم الاقتراع.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان في 20 من شهر تشرين الأول الجاري، حيث أكدت مفوضية الانتخابات، في وقت سابق من اليوم الخميس استكمال الاجراءات التحضيرية ليوم الاقتراع.