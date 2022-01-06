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تربية كوردستان تضع شروطاً لأداء امتحانات الفصل الاول المقررة الاثنين المقبل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-06T15:29:04+0000
تربية كوردستان تضع شروطاً لأداء امتحانات الفصل الاول المقررة الاثنين المقبل

شفق نيوز/ أصدرت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، عددا من الشروط الملزمة للهيئات التربوية والطلبة لأداء امتحانات الفصل الاول المقرر إجراؤها يوم الاثنين المقبل.

كما أعلنت عن توزيع كميات كبيرة من الكمامات والمواد المعقمة للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا خصوصا بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بالمتحور الجديد من الفيروس "اوميكرون" في الإقليم.

وجاء في بيان لاعلام الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان امتحانات الفصل الاول للسنة الدراسية 2021 -2022 ستجرى يوم الاثنين العاشر من شهر كانون الثاني الجاري.

واضاف ان وزارة التربية تبلغ جميع الاوساط الدراسية (الحكومية والاهلية) انه بهدف الحفاظ على سلامة حياة المعلمين والمدرسين والطلبة والتلاميذ، فان ارتداء الكمامة لجميع الاطقم الادارية والمعلمين والمدرسين والطلبة والتلاميذ الزامي اثناء اداء الامتحانات وبداية الفصل الدراسي الثاني خصوصا مع ظهور عدد من حالات الاصابة بالمتحور الجديد (اوميكرون) يتوجب تنفيذ اجراءات الوقاية بشكل تام.

وتابع البيان انه يتوجب على المشرفين على المدارس اثناء تفقدهم الاوساط الدراسية في ايام الامتحانات وبداية الفصل الثاني متابعة هذا الموضوع وان يبلغوا تربيات الاقضية بمستوى التزام المدرسين والطلبة بهذه الشروط.

واشار البيان الى انه بهدف الوقاية قامت الوزارة خلال الاسابيع الماضية (1750000) مليونا وسبعمائة وخمسين الف كمامة و(6700) ستة الاف وسبعمائة عبوة معقم على تربيات المحافظات والادارات المستقلة في الاقليم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان سامان البرزنجي، تسجيل خمس إصابات بالمتحور "أوميكرون" في محافظة دهوك.

وقال البرزنجي في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المصابين هم من أفراد أُسرة واحدة وكانوا قد عادوا من خارج البلاد".

وأوضح أن الحالة الصحية لجميع المصابين مستقرة وليسوا بحاجة إلى وضعهم تحت العناية الطبية، مؤكدا أنه تم اتخاذ التدابير كافة من قبل صحة دهوك لمنع اصابة اخرين بهذا المتحور.

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