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تربية كوردستان تصدر توجيهاً للمعلمين بشأن شمس الثلاثاء

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-24T20:04:05+0000
تربية كوردستان تصدر توجيهاً للمعلمين بشأن شمس الثلاثاء

شفق نيوز / أصدرت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، مساء الاثنين، توجيهات للمعلمين أثناء حدوث ظاهرة "كسوف الشمس" ظهر غد الثلاثاء.

ودعت الوزارة، في بيان وود لوكالة شفق نيوز، الهيئة الإدارية في المدارس والمعلمين، إلى توجيه الطلاب بـ"عدم النظر إلى الكسوف أثناء حدوثه".

‏وبحسب التوقعات الفلكية، سيحصل كسوف جزئي للشمس في إقليم كوردستان وعدد من الدول الأخرى غداً الثلاثاء، يبدأ من 1:06 ظهراً ولغاية 3:35 عصراً، بحسب التوقعات الفلكية، وهي حالة فلكية طبيعية.

ويحدث كسوف الشمس عندما تتراصف الشمس والقمر والأرض على خط مستقيم، وعندما تكون المحاذاة مثالية تقريباً، يلامس مخروط ظل القمر سطح الأرض ويعيق القرص الشمسي بأكمله، وعندها يكون الكسوف كليّاً.

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