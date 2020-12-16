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تربية كوردستان تخفض أجور التعليم بالمدارس والمعاهد الأهلية

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-16T09:37:29+0000
تربية كوردستان تخفض أجور التعليم بالمدارس والمعاهد الأهلية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء خفض أجور التعليم في المدارس والمعاهد الأهلية بالإقليم جراء تداعيات فيروس كورونا.

وقرر وزير التربية آلان حمه سعيد صالح، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، خفض أجور الدراسة في المدارس والمعاهد غير الحكومية والتابعة لوزارة التربية  للفصل الدراسي الأول، وذلك مراعاة للمصلحة العامة.

وأشار إلى خفض الأجور بنسبة 25 في المئة للمدارس والمعاهد المحلية الأهلية، و15 في المئة للمدارس الدولية.

ولا يشمل القرار كل طالب استفاد مسبقاً من خفض الأجور.

وقال الوزير صالح إن الوزارة ستراقب تنفيذ القرار، وإن المخالفين من إدارات المدارس ستحرم السنة القادمة من قبول الطلبة.

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