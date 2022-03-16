تربية كوردستان تخصص اكثر من 4 مليارات دينار لمراقبة الامتحانات

شفق نيوز/ اعلنت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، عن تخصيص اكثر من اربعة مليارات دينار لمراقبة امتحانات الدورين (الاول والثاني) للعام الدراسي الحالي 2021 – 2022.

وقال الوزير آلان سعيد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه تمت الموافقة على صرف مبلغ الاستحقاق المالي 4 مليارات و1167 مليوناً و584 الفاً و200 دينار لمراقبة امتحانات الدورين الاول والثاني للعام الدراسي الحالي.

ودعا سعيد، مديريات التربية في محافظات الاقليم واداراتها المستقلة لتقديم طلباتها لتسلم استحقاقاتها المالية باسرع وقت ممكن عن طريق نظام (KFMS).