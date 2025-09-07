تربية كوردستان تحدد موعد بدء العام الدراسي الجديد

شفق نيوز- أربيل

حددت وزارة التربية في إقليم كوردستان، يوم الأحد، موعد بدء العام الدراسي الجديد، وجدول الحصص الأسبوعية للمدراس.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس وزارة التربية، عقد اجتماعه الدوري الشهري، حيث جرى خلاله بحث عدد من القضايا التربوية، من بينها الامتحانات الخارجية، وإصلاح مرحلة الإعدادية، وآليات التقييم الخارجي".

وأضافت "كما صادق المجلس على التقويم الدراسي للسنة الدراسية 2025 – 2026، والذي حدد يوم الأحد، الموافق 21 أيلول 2025، موعداً لبدء العام الدراسي الجديد في المدارس الحكومية وكذلك في المدارس الأهلية التي تعتمد نظام وزارة التربية، وسيتم لاحقاً تعميم تفاصيل التقويم من قبل المديرية العامة للامتحانات والتقويم الدراسي على المديريات العامة للتربية في المحافظات والإدارات المستقلة".

وتابعت "كذلك أقر المجلس الجداول الأسبوعية للحصص الخاصة بالسنة الدراسية 2025 – 2026، على أن يتم تعميمها لاحقاً من قبل المديرية العامة للمناهج والمطبوعات وتوزيعها على المراكز التعليمية".