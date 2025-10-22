تربية كوردستان تحدد عطلة المدارس الخاصة بالانتخابات

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن موعد عطلة المدارس الخاصة بإجراء انتخابات مجلس النواب العراقي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بسبب إجراء انتخابات مجلس النواب العراقي، تقرر تعطيل الدوام الرسمي للمدارس، بدءا من 6 تشرين الثاني المقبل، لغاية يوم 11 من الشهر نفسه، على أن يبدأ الدوام يوم 12".

ومن المفترض ان تجرى الانتخابات في يوم 11 من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، وبدأت الاستعدادات النهائية لها، كما ستبدأ عطلة المدارس في الحكومة الاتحادية من يوم 5 من الشهر المقبل، وذلك لاستخدام المدارس كمراكز انتخابية.