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تربية كوردستان تتخذ قرارات جديدة بشأن أداء الامتحانات الوزارية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-07-17T15:40:37+0000
تربية كوردستان تتخذ قرارات جديدة بشأن أداء الامتحانات الوزارية

شفق نيوز/ اتخذت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، عددا من القرارات الجديدة بشأن أداء الامتحانات الوزارية لطلبة الصف الثاني عشر (السادس الاعدادي)، منها منع الزيارات والتغطية الاعلامية.

وجاء في كتاب تعميم للوزارة مذيل بتوقيع الوزير آلان حمه صالح، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، انه بهدف خلق جو هادئ وجيد لسير العملية الامتحانية العامة لمرحلة الـ(12) الاعدادي بجميع اقسامها، فقد قررت الوزارة عدم السماح لجميع مستويات المسؤولية داخل وزارة التربية بزيارة وتفقد قاعات الامتحانات العامة، لافتة الى انه من الممكن للمسؤولين التربويين زيارة او تفقد ادارات المراكز الامتحانية.

وسمح الكتاب للمشرفين بزيارة القاعات الامتحانية، مستدركا انه لا يسمح للمشرفين ومدراء القاعات والمساعدين والاساتذة المراقبين بحمل اجهزة الهاتف النقال معهم وبامكانهم وضعها عند ادارة المراكز الامتحانية.

ومنع التعميم اجهزة الاعلام اي نوع من التغطية الاعلامية داخل القاعات الامتحانية العامة، وسمح لهم اجراء اللقاءات مع مدير المركز الامتحاني خارج قاعات الامتحانات فقط.

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