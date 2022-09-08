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تربية كلار تطلب المساعدة من "الخيرين" 

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-08T09:01:18+0000
تربية كلار تطلب المساعدة من "الخيرين" 

شفق نيوز/ دعت مديرية تربية قضاء كلار في إدارة گرميان بإقليم كوردستان، اليوم الخميس، منظمات المجتمع المدني و"الخيرين" إلى تقديم المساعدة، في اشارة الى وجود ثلاثة "شفتات" في بعض المدارس. 

وقال مدير تربية كلار، عدالت لطيف في تصريح صحفي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مشكلة قلة بنايات المدارس قد ازدادت وتطلب المساعدة من الخيرين.

وأضاف عدالت، أنه "بشكل عام، لدينا نقص في المدارس، ولكن في كلا الحيين (الكازينو) و (بارد يسور) فأن هناك ضغطاً أكبر.

وأشار إلى إن هذا العبء أدى إلى عدد من المدارس في يوجد فيها ثلاثة مدارس ويقسم وقت النهار على الثلاث مدارس .

وأوضح مدير تربية كلار، أنه لحل هذه المشكلة طلبنا المساعدة من المتبرعين وغيرهم لمساعدتهم في تشييد مباني مدرسة جديد، لافتا الى أنه سيتم تقسيم 17 مدرسة في كرميان إلى ثلاث شفتات هذا العام الدراسي، وهو أعلى من العام الماضي.

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