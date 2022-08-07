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تربية إقليم كوردستان: لا تغيير لمواعيد الدوام في المدارس وتحسين المعدل لمرة واحدة فقط

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-07T08:08:44+0000
تربية إقليم كوردستان: لا تغيير لمواعيد الدوام في المدارس وتحسين المعدل لمرة واحدة فقط

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم الأحد، أن وزارته لا تعتزم إجراء تغيير على مواعيد الدوام في المدارس والأوساط التعليمية الحكومية والأهلية خلال العام الدراسي المقبل 2022 - 2023.

وقال الوزير في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم من أربيل، ان لجنة الامتحانات لمرحلة الصف الـ12 الاعدادي يمكنها اليوم اعلان نتائج امتحانات الدور الأول إذا لم تحدث أي عرقلة، مؤكدا أن إمتحانات الدور الثاني للمرحلة ذاتها ستسير وفق نفس التعليمات والإجراءات للدور الاول .

ونفى ما يتم تداوله بوجود قرار لتغيير الدوام الرسمي للعام 2022 - 2023 ، قائلا: انا لا اعلم من اين يتم تداول هذه الأحاديث التي تتحدث عن هذا الأمر، مشددا على أن المدارس التي باشرت الدوام في السنة الدراسية الماضية ستواصل الدوام للعام الدراسي المقبل على نفس المنوال .

وبما يخص تحسين المعدل لصف الـ12 الإعدادي قال الوزير ان الطالب يمكنه الاستفادة من ذلك لمرة واحدة فقط ولا يمكنه بعدها تكرار الفرصة مرة أخرى.

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