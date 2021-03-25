تربية إقليم كوردستان تمدد قرار إغلاق المدارس لغاية الثامن من شهر نيسان

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية في إقليم كوردستان يوم الخميس تمديد تعليق الدوام في المدارس لغاية الثامن من شهر نيسان المقبل باستثناء الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بالاستناد الى الصلاحيات المناطة لها في اجتماع اللجنة العليا لمواجهة كورونا في 1-3-2021 وفي اجتماع اليوم الخميس المصادف 25-3-2021 لوزير التربية ووكيل الوزارة والمديرين العامين لتربية المحافظات وبسبب زيادة الإصابات والوفيات بكورونا واشارة الى تقييم الصحة قررنا الإبقاء على إغلاق جميع صفوف المراحل الدراسية التابعة لوزارة التربية الحكومية وغير الحكومية باستثناء المرحلة الـ 12 الاعدادي لغاية 8-4-2021.

وقررت الوزارة السماح لإجراء الامتحانات للفصل الأول، وامتحانات الدراجات العشرين للمدارس الحكومية، والامتحانات النهائية الفصلية للمدارس الأهلية، مشيرة إلى انه وبعدها سيكون هناك اجتماع للجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا لإجراء تقييم جديد للوضع الصحي في الإقليم.

وكان رئيس لجنة التربية والتعليم في برلمان كوردستان عبد السلام دولمري قد قال يوم أمس في مؤتمر صحفي، إنه "حاليا أبواب المدارس من المرحلة الاولى لغاية المرحلة 11 ستبقى مغلقة لأنه بحسب تقارير وزارة الصحة فإن الإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع مستمر".

واستدرك القول إن "طلاب مرحلة الـ 12 الاعدادي سيستمرون في مواصلة الدراسة في المدارس وفق الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية".