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تربية إقليم كوردستان تقلّص من وقت الدروس في شهر رمضان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-01T20:21:39+0000
تربية إقليم كوردستان تقلّص من وقت الدروس في شهر رمضان

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية والتعليم في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، تقليص من وقت الدروس في المدارس والأوساط التعليمية التابعة لها خلال شهر رمضان.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فإن ساعات الدوام الصباحي تبدأ من الثامنة وسيتم تقليص وقت الدروس بمقدار خمس دقائق عن كل درس.

وأضاف البيان أن دوام الظهري يبدأ من الساعة 12:15 دقيقة وايضا سيتم تقليص الدوام بمقدار خمس دقائق عن كل درس.

وأشار البيان أن الدوام المسائي يبدأ في الساعة 4:30 مساء والأوساط التعليمية التي يلائمها يمكنها الدوام في الساعة 7:30 مساء مع تقليص للدروس مثل الدوامين الظهري والمسائي.

وتابع البيان يتعين للمدارس عدم تغيير المناهج الدراسية، ويمكن لأي مدرس أو معلم أكمل الدرس النهائي مغادرة المدرسة بإشعار من المدير.

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