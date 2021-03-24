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تربية إقليم كوردستان تقرر الإبقاء على إغلاق المدارس وتستثني مرحلة واحدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-24T08:25:21+0000
تربية إقليم كوردستان تقرر الإبقاء على إغلاق المدارس وتستثني مرحلة واحدة

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية في إقليم كوردستان يوم الأربعاء الإبقاء على المدارس مغلقة وعدم استئناف الدوام فيها باستثناء مرحلة الـ12 اعدادي.

وقال رئيس لجنة التربية والتعليم في برلمان كوردستان عبد السلام دولمري في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "حاليا أبواب المدارس من المرحلة الاولى لغاية المرحلة 11 ستبقى مغلقة لأنه بحسب تقارير وزارة الصحة فإن الإصابات بفيروس كورونا في ارتفاع مستمر".

واستدرك القول إن "طلاب مرحلة الـ 12 الاعدادي سيستمرون في مواصلة الدراسة في المدارس وفق الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية".

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