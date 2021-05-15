تربية إقليم كوردستان تقرر استئناف الدوام في المدارس بـ"التناوب" غداً الأحد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في إقليم كوردستان يوم السبت استئناف الدوام في المدارس وبنظام التناوب غدا الاحد المصادف 16 - 5 - 2021.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه وفقا للصلاحيات التي منحتها اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا للوزارة وبعد المناقشة مع رئيس وأعضاء هذه اللجنة تقرر استئناف العملية التعليمية بطريقة (التناوب) للمراحل الدراسية من الأول الأبتدائي إلى الحادي عشر الاعدادي (الخامس الأعدادي) وللمدارس والمعاهد الحكومية والأهلية، مشيرة إلى أن المدارس الموجودة في القرى والتي كان الدوام فيها ثلاثة أيام في الأسبوع ستستمر على نفس المنوال.

وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة التزام الجميع بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية أثناء الدوام.

ونوه البيان إلى أن الأهالي اذا لم يكونوا على استعداد لحضور أبنائهم الطلبة في الصفوف الدراسية يمكنهم ملء استمارة في أول أسبوع من المباشرة في الدوام للاستمرار في التعليم الإلكتروني، مستدركا القول "لكنهم سيؤدون (أي طلاب التعليم الألكتروني) الامتحانات النهائية داخل الصفوف الدراسية".

وأعربت الوزارة عن شكرها للمديرين والمعاونين والمعلمين الذين أدوا دوراً في التعليم الألكتروني، وإنشاء مجموعات على تطبيقات "التلغرام، وفايبر" وغيرها من تطبيقات التواصل، مؤكدة في الوقت ذاته بأنه "يتعين عليهم مواصلة عملهم مع لجنة التعليم الالكتروني في المدارس، و أن يبقوا فاعلين بنفس المستوى ومن خلال التطبيقات المستخدمة، لأنه يمكن إعطاء الطلاب غير الملتحقين بالصفوف الدراسية مزيدا من الدروس والواجبات المنزلية في المواضيع التي ستدخل في الإمتحانات فقط.