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تربية إقليم كوردستان تفتح أبواب التسجيل للصف الأول الإبتدائي وتوجه طلبا للسكان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-21T08:22:01+0000
تربية إقليم كوردستان تفتح أبواب التسجيل للصف الأول الإبتدائي وتوجه طلبا للسكان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أنها ستشرع اعتبارا من الأحد المقبل بتسجيل التلاميذ في الصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي المقبل 2022 - 2023.

وقال وزير التربية آلان حمه سعيد في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، "ادعو المواطنين في إقليم كوردستان ممن لديهم اطفال أعمارهم تسمح للدوام في المرحلة الأولى الابتدائية اي مواليد 1 -1 - 2016 ولغاية 31 - 1 - 2016 أن يبادروا اعتبارا من تاريخ 26 من شهر حزيران الجاري ولغاية 26 من شهر تموز المقبل بتسجيلهم في المدارس".

وشدد على أنه "يتعين على أولياء الأمور تسجيل أطفالهم خلال الفترة المحددة لكيلا يتعطل النظام التربوي في الإقليم"، داعيا وسائل الإعلام إلى التركيز على هذه الفقرة ومساعدة الوزارة في التنويه لتصل إلى المواطنين كافة داخل الإقليم.

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