تربية إقليم كوردستان تعلن نتائج الامتحانات العامة للصف الـ12 (السادس الإعدادي)
شفق نيوز -أربيل
أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن النتائج الرسمية للامتحانات العامة للصف الثاني عشر الاعدادي بجميع فروعه للعام الدراسي 2025-2026.
وأكدت اللجنة العليا للامتحانات في الوزارة في بيان رسمي، أن بإمكان جميع الطلبة المشاركين في الامتحانات الحصول على نتائجهم ودرجاتهم عبر الرابط الإلكتروني الرسمي المخصص لذلك (https://azmwnakan.com/)
وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة التربية أنه سيتم تفعيل رابط خاص يتيح للطلبة الاطلاع على "ورقة الإجابة" (سُوما - Soma) الخاصة بهم، وذلك بعد مرور ساعة واحدة فقط من إعلان النتائج، عبر الرابط التالي: (https://soma.azmwnakan.com/).
هذا وقد تمنت وزارة التربية في بيانها دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلبة في مسيرتهم الدراسية المستقبلية.