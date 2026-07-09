تربية إقليم كوردستان تعلن نتائج الامتحانات العامة للصف الـ12 (السادس الإعدادي)

شفق نيوز -أربيل

أعلنت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن النتائج الرسمية للامتحانات العامة للصف الثاني عشر الاعدادي بجميع فروعه للعام الدراسي 2025-2026.

وأكدت اللجنة العليا للامتحانات في الوزارة في بيان رسمي، أن بإمكان جميع الطلبة المشاركين في الامتحانات الحصول على نتائجهم ودرجاتهم عبر الرابط الإلكتروني الرسمي المخصص لذلك (https://azmwnakan.com/)

وفي السياق ذاته، أوضحت وزارة التربية أنه سيتم تفعيل رابط خاص يتيح للطلبة الاطلاع على "ورقة الإجابة" (سُوما - Soma) الخاصة بهم، وذلك بعد مرور ساعة واحدة فقط من إعلان النتائج، عبر الرابط التالي: (https://soma.azmwnakan.com/).

هذا وقد تمنت وزارة التربية في بيانها دوام التوفيق والنجاح لجميع الطلبة في مسيرتهم الدراسية المستقبلية.