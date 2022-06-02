تربية إقليم كوردستان تعلن إعادة قرابة 13 ألف طالب منقطع عن التعليم

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم الخميس، إعادة قرابة 13 الف طالب وطالبة من المنقطعين عن التعليم إلى الصفوف الدراسية خلال العامين الماضيين.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع موسع مع وزير التربية في الحكومة الاتحادية علي حميد الدليمي بشأن تنفيذ خطة برنامج MYRP، والتي سيتم تنفيذها من قبل العديد من المنظمات الدولية في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.

واضاف حمه سعيد خلال الكلمة، إن حكومة الاقليم من ضمن برنامج عملها الاهتمام بقطاع التربية والتعليم في الاقليم.

واستطرد بالقول إن وزارة تربية الاقليم استقبلت الطلبة النازحين في مدارسها، ووفرت لهم المستلزمات لإكمال الدراسة.