سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تربية إقليم كوردستان تعلن إعادة قرابة 13 ألف طالب منقطع عن التعليم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-02T08:02:25+0000
تربية إقليم كوردستان تعلن إعادة قرابة 13 ألف طالب منقطع عن التعليم

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم الخميس، إعادة قرابة 13 الف طالب وطالبة من المنقطعين عن التعليم إلى الصفوف الدراسية خلال العامين الماضيين.

جاء ذلك في كلمة له خلال اجتماع موسع مع وزير التربية في الحكومة الاتحادية علي حميد الدليمي بشأن تنفيذ خطة برنامج MYRP، والتي سيتم تنفيذها من قبل العديد من المنظمات الدولية في جميع أنحاء العراق وإقليم كوردستان.

واضاف حمه سعيد خلال الكلمة، إن حكومة الاقليم من ضمن برنامج عملها الاهتمام بقطاع التربية والتعليم في الاقليم.

واستطرد بالقول إن وزارة تربية الاقليم استقبلت الطلبة النازحين في مدارسها، ووفرت لهم المستلزمات لإكمال الدراسة.

related

وثيقة .. التربية الكوردستانية تحدد موعد بدء دوام الكوادر التدريسية بالمدارس

Date: 2021-08-26 10:28:28
وثيقة .. التربية الكوردستانية تحدد موعد بدء دوام الكوادر التدريسية بالمدارس

الصين تزود التربية في إقليم كوردستان بآلاف المعدات والمستلزمات الصحية

Date: 2020-11-03 11:06:19
الصين تزود التربية في إقليم كوردستان بآلاف المعدات والمستلزمات الصحية

اقليم كوردستان يصدر تعليمات جديدة تخص دخول السياح والأجانب

Date: 2021-03-08 09:43:09
اقليم كوردستان يصدر تعليمات جديدة تخص دخول السياح والأجانب

ارتفاع واردات منافذ كوردستان إلى أعلى مستوياتها

Date: 2021-10-01 15:50:40
ارتفاع واردات منافذ كوردستان إلى أعلى مستوياتها

محافظة بإقليم كوردستان تلجأ للخطة "B" بعد عجزها عن استيعاب مصابي كورونا

Date: 2020-09-09 08:46:45
محافظة بإقليم كوردستان تلجأ للخطة "B" بعد عجزها عن استيعاب مصابي كورونا

212 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

Date: 2021-12-09 17:36:26
212 إصابة و8 وفيات جديدة بكورونا في إقليم كوردستان

وزير صحة الإقليم: الفطر الأسود لم يتفشَ في كوردستان وهناك حالة مشتبه بها في السليمانية

Date: 2021-06-03 07:15:59
وزير صحة الإقليم: الفطر الأسود لم يتفشَ في كوردستان وهناك حالة مشتبه بها في السليمانية

الطائرات والمدفعية الايرانية تقصف مجدداً مناطق في اقليم كوردستان

Date: 2019-07-11 15:22:28
الطائرات والمدفعية الايرانية تقصف مجدداً مناطق في اقليم كوردستان