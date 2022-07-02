تربية إقليم كوردستان تعلن طباعة 16 مليون كتاب منهجي للعام الدراسي الجديد

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم السبت، أن الوزارة وضمن تحضيراتها للعام الدراسي المقبل 2022 - 2023 ستطبع 16 مليون كتاب منهجي للمراحل الدراسية كافة.

وقال حمه سعيد في بيان اليوم، "يتم تنفيذ الخطة التحضيرية للوزارة للعام الدراسي الجديد (2022-2023) بشكل جيد من قبل المسؤولين التربويين والمشرفين والمديرين والمعاونين والمعلمين".

وأضاف بالقول "سنقوم بطبع حوالي 16 مليون كتاب جديد، تم طبع نصفها لغاية الآن"، مردفا أنه "سيتم توزيع الكتب كافة على الأوساط التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد".