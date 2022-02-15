تربية إقليم كوردستان ترفض تقليص المنهاج للسنة الدراسية الحالية

شفق نيوز/ أعربت مديرية التربية العامة في السليمانية يوم الثلاثاء عن رفضها لتقليص المناهج الدراسية للعام الدراسي 2021 - 2022، مشددة على ضرورة عدم ذهاب العام الدراسي الحالي هدراً.

وقالت ماريا بهمن مدير القسم التقني في المديرية العامة لتربية محافظة السليمانية خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز أن تربية السليمانية تنظر بجدية لمطاليب الطلبة المتظاهرين منذ ايام الان تلك الطلبات تتعارض مع صلاحيات المديرية العامة لتربية السليمانية.

وأضافت أن قضية تمديد العام الدراسي هي ليست من صلاحيات تربية السليمانية وقد قامت وزارة التربية بتمديد فترة الامتحانات النهائية لمدة ١٣ يوما وذلك بسبب العطلة التي فرضتها التربية خلال موجة الثلوج والأمطار التي لم تتجاوز مدة أسبوع في حين أن الوزارة عوضت الطلبة بـ١٣ يوما.

اما بخصوص تقليص المناهج الدراسية فقد أكدت المسؤولة التربوية أن هذا الموضوع من صلاحيات مجلس وزارة التربية، وهذا الأمر ليس بالهين لأنه لا توجد اي أسباب علمية و موضوعية لتقليص المناهج.

يذكر أن خلال أكثر من ١٢ يوما يتظاهر عدد كبير من طلبة المراحل المنتهية في السليمانية وإدارة رابرين للمطالبة بتمديد العام الدارسي 2021 - 2022 وتقليص المناهج.

وخلال السنتين الماضيتين واجتياح فيروس كورونا لإقليم كوردستان قدمت وزارة التربية تسهيلات للطلبة عبر تحويل الدراسة إلى نظام التعليم عن بعد "الأونلاين" إضافة إلى تقليص المناهج الدراسية الداخلة في الإمتحانات النهائية.