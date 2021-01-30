تربية إقليم كوردستان: اقترحنا السادس من شهر شباط موعداً لإستئناف الدوام بالمدارس

شفق نيوز/ كشف وزير التربية في اقليم كوردستان آلان حمه سعيد يوم السبت ان اللجنة الحكومية العليا لمكافحة فيروس كورونا ستجتمع خلال الايام القليلة المقبلة، وان الوزارة قد اقترحت السادس من شهر شباط المقبل موعداً لإستئناف الدوام في المدارس.

وقال حمه سعيد في تصريح ادلى به للصحفيين في مدينة السليمانية اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن اللجنة من المقرر ان تجتمع في الثاني من شهر شباط المقبل لتصدر قرارها حول إستئناف الدوام.

واكد ان الوزارة ماضية في استئناف العملية التعليمية داخل المدارس في حال استمرار إنخفاض معدل الاصابات بفيروس كورونا، قائلا "إن الوزارة يقع على عاتقها مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة التدريسيين والمعلمين والطلبة".

وتابع حمه سعيد ان الوزارة تسعى الى ألاّ يذهب العام الدراسي 2020 – 2021 سُدى، وان الدوام سيشمل الفصلين الدراسيين الاول والثاني في حال استئنافه مرة اخرى داخل الاوساط التعليمية، مشيرا الى ان الوزارة اقترحت ان يكون السادس من شهر شباط المقبل موعدا لإستئناف الدوام.