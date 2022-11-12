سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تربية گرميان تخلي مسؤوليتها من بنايات مدرسية آيلة للإنهيار

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-12T08:52:39+0000
تربية گرميان تخلي مسؤوليتها من بنايات مدرسية آيلة للإنهيار

شفق نيوز/ حذرت المديرية العامة لتربية ادارة گرميان، يوم السبت، من خطورة تعرض عدة مدارس للانهيار كونها متهالكة ولم يتم ترميمها من زمن طويل، مشيرة في ذات الوقت إلى قلة أعداد البنايات المدرسية .

وقال مدير عام تربية إدارة گرميان دارا حسن في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المشكلة الأكبر التي يجب حلها هي نقص المباني المدرسية في وقت يزداد عدد الطلاب سنة بعد أخرى، مؤكداً "تمكنا من التغلب على المشاكل، ونشعر بأننا نحرز تقدماً، والاحتياجات يتم تلبيتها، لكن هذا لا يعني أنه سيتم تنفيذ مدارس جديدة ".

وأشار مدير عام تربية إدارة گرميان إلى أن "هناك تسع مدارس في الإدارة معرضة للانهيار"، موضحاً أن دائرته "أرسلت كتاباً إلى وزارة التربية والتعليم والمالية للبدء في ترميمها".

وكشف عن "استحصال موافقة وزارة المالية والاقتصاد ومجلس وزراء الاقليم على بدء ترميم 70 مدرسة بأسرع وقت ممكن، فيما سيتم ترميم 8 مدارس على ميزانية تنمية المحافظات".

وبين أن "المدرسة الابتدائية بقرية زەماوەنگەی المهددة بالانهيار حصلت على الموافقة على ترميمها، لكن هناك خطأ في الوثائق بدلًا من تخصيص 70 مليون، تم ارسال 50 مليون ونحاول حاليًا حل المشكلة"، موضحاً أن "هناك 13 مدرسة في إدارة گرميان بدوام ثلاثي، وإذا استمر هذا في السنوات المقبلة ، فسيخلق مشاكل أكبر".

وتوجد 405 مدرسة ثانوية وابتدائية في إدارة گرميان فيما توقف العمل في  ثلاثة مشاريع بسبب الأزمة المالية.

 

related

منطقة كوردستانية تتعهد بتقديم "أفضل الخدمات" لمناطق متنازع عليها

Date: 2022-03-03 09:46:44
منطقة كوردستانية تتعهد بتقديم "أفضل الخدمات" لمناطق متنازع عليها

منطقة كوردستانية تعتزم طرح مشاريع استثمارية بكلفة تزيد على 200 مليون دولار

Date: 2022-08-17 08:43:07
منطقة كوردستانية تعتزم طرح مشاريع استثمارية بكلفة تزيد على 200 مليون دولار

منطقة بكوردستان تتجه للري الحديث والآبار لمواجهة أصعب أزمة جفاف

Date: 2021-06-04 12:15:52
منطقة بكوردستان تتجه للري الحديث والآبار لمواجهة أصعب أزمة جفاف

للمرة الثانية.. سائقو الشاحنات ينظمون تظاهرة في منفذ برويز خان في كرميان

Date: 2021-11-01 08:25:44
للمرة الثانية.. سائقو الشاحنات ينظمون تظاهرة في منفذ برويز خان في كرميان

بعد السليمانية .. اصحاب محال في منطقة بإقليم كوردستان يتظاهرون (صور)

Date: 2020-04-16 12:36:38
بعد السليمانية .. اصحاب محال في منطقة بإقليم كوردستان يتظاهرون (صور)

كرميان تصدر توضيحاً بشأن دوام يوم الثلاثاء

Date: 2022-05-23 20:47:15
كرميان تصدر توضيحاً بشأن دوام يوم الثلاثاء

الكهرباء الكوردستانية تتعهد بعدم انقطاع الطاقة عن قاعات امتحانات الدور الثاني

Date: 2021-09-05 20:57:12
الكهرباء الكوردستانية تتعهد بعدم انقطاع الطاقة عن قاعات امتحانات الدور الثاني

هزة أرضية تضرب مركز إدارة گرميان

Date: 2021-09-14 11:11:18
هزة أرضية تضرب مركز إدارة گرميان