تربية گرميان تخلي مسؤوليتها من بنايات مدرسية آيلة للإنهيار

شفق نيوز/ حذرت المديرية العامة لتربية ادارة گرميان، يوم السبت، من خطورة تعرض عدة مدارس للانهيار كونها متهالكة ولم يتم ترميمها من زمن طويل، مشيرة في ذات الوقت إلى قلة أعداد البنايات المدرسية .

وقال مدير عام تربية إدارة گرميان دارا حسن في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن المشكلة الأكبر التي يجب حلها هي نقص المباني المدرسية في وقت يزداد عدد الطلاب سنة بعد أخرى، مؤكداً "تمكنا من التغلب على المشاكل، ونشعر بأننا نحرز تقدماً، والاحتياجات يتم تلبيتها، لكن هذا لا يعني أنه سيتم تنفيذ مدارس جديدة ".

وأشار مدير عام تربية إدارة گرميان إلى أن "هناك تسع مدارس في الإدارة معرضة للانهيار"، موضحاً أن دائرته "أرسلت كتاباً إلى وزارة التربية والتعليم والمالية للبدء في ترميمها".

وكشف عن "استحصال موافقة وزارة المالية والاقتصاد ومجلس وزراء الاقليم على بدء ترميم 70 مدرسة بأسرع وقت ممكن، فيما سيتم ترميم 8 مدارس على ميزانية تنمية المحافظات".

وبين أن "المدرسة الابتدائية بقرية زەماوەنگەی المهددة بالانهيار حصلت على الموافقة على ترميمها، لكن هناك خطأ في الوثائق بدلًا من تخصيص 70 مليون، تم ارسال 50 مليون ونحاول حاليًا حل المشكلة"، موضحاً أن "هناك 13 مدرسة في إدارة گرميان بدوام ثلاثي، وإذا استمر هذا في السنوات المقبلة ، فسيخلق مشاكل أكبر".

وتوجد 405 مدرسة ثانوية وابتدائية في إدارة گرميان فيما توقف العمل في ثلاثة مشاريع بسبب الأزمة المالية.