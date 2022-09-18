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تربية أربيل توضح بشأن واقعة سقوط "مروحة سقفية" على طلبة مدرسة ابتدائية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-18T13:32:21+0000
تربية أربيل توضح بشأن واقعة سقوط "مروحة سقفية" على طلبة مدرسة ابتدائية

شفق نيوز / أصدرت مديرية تربية أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، توضيحاً بشأن واقعة "سقوط مروحة" على طلبة إحدى المدارس الابتدائية في المدينة.

‏وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المروحة سقطت على مقاعد الطلبة أثناء الحصة الدراسية في مدرسة (سركش الابتدائية) بمدينة أربيل، وتسببت في جرح طالبين".

‏وأضافت أن "فور وقوع الحادثة، سارعت الهيئة الإدارية للمدرسة إلى نقل الطالبين إلى المستشفى وجرى تقديم العلاج اللازم لهما وحالتهما الصحية مستقرة في الوقت الحالي"، مشيرة إلى أن "الهيئة الإدارية في المدرسة قد أنهت خلال عطلة الصيف جميع التحضيرات لتعمير المدرسة".

‏وأشارت المديرية، إلى أن "وزير التربية آلان حمه سعيد، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية في الوزارة للوقوف على حيثيات الحادثة".

‏وكان مصدر محلي في أربيل، قد أفاد بوقت سابق من اليوم، لوكالة شفق نيوز، بإصابة اثنين من التلاميذ بجروح بليغة جراء سقوط مروحة سقفية داخل مدرسة (سركش) الابتدائية الواقعة في منطقة باداوة في أربيل.

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