تربية أربيل تحيي اليوم العالمي للتصوير بـ"الأبيض والأسود" (صور)

شفق نيوز/ أحيا متحف وأرشيف مديرية تربية أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، اليوم العالمي للتصوير بالأبيض والأسود بإقامة معرض فوتوغرافي.

وقال مدير المتحف أوميد أنور برزنجي، لوكالة شفق نيوز، إن "الصور بالأبيض والأسود تمثل ذكرى حميمية في ذاكرة الأجيال السابقة، ولذلك يحيي المتحف اليوم العالمي للصور بالأبيض والأسود الذي يصادف اليوم من كل عام، بإقامة معرض فني أو عمل وثائقي لهذه الذكرى".

وأضاف "اليوم نظمنا معرضاً فنياً في مكان متميز جداً وهو (سنتر المتقاعدات) في أربيل وبمشاركة أحد النوادي المشهورة في إقليم كوردستان والعراق وهو نادي (خان زاد) للشطرنج الذي بادر بتقديم لوحة شطرنج بالأبيض والأسود حتى تكون رمزاً لهذا اليوم ولهذه الصورة الخالدة في ذكرتنا وذاكرة كل إنسان".