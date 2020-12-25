تربية خانقين تؤكد جاهزيتها لمعاودة العام الدراسي

شفق نيوز/ اعلنت مديرية تربية خانقين، يوم الجمعة، جاهزيتها لمعاودة العام الدراسي في المدارس التابعة لوزارة التربية في حكومة كوردستان.

وقال مدير التربية حسن طالباني لوكالة شفق نيوز؛ إن مديرته "بانتظار معاودة الدوام في المدارس التابعة للإقليم وفقا لتعليمات وزارتي الصحة والتربية في حكومة الاقليم والموقف الوبائي حيال جائحة كورونا"

واكد طالباني؛ ان "خانقين مهيأة صحيا ووقائيا لاستكمال العام الدراسي الحالي وفق الآليات والضوابط المعلنة من وزارة التربية".

وبين أن اعداد طلاب مدارس كوردستان في خانقين تبلغ نحو 6000 طالب لمختلف المراحل الدراسية.