تربية خانقين: امتحانات اعداديات مدارس كوردستان تجري بظروف مثالية 

شفق نيوز/ أعلنت مديرية تربية خانقين، اليوم الاثنين، أن امتحانات الدور الثاني للدراسة الاعدادية – مدارس كوردستان، تسير بصورة "سلسلة ومثالية" وذلك بمشاركة أكثر من 500 طالب وفق خطة امنية وخدمية محكمة.

وقال مدير تربية خانقين التابعة لإقليم كوردستان حسن طالباني لوكالة شفق نيوز، ان "امتحانات الدور الثاني للدراسة الاعدادية انطلقت يوم السبت الماضي، بمشاركة اكثر من 500 طالب للدراسات الإعدادية بفروعها العلمي والادبي والصناعي وتستمر لغاية الثامن والعشرين من الشهر الحالي"، مبينا ان "الطلاب توزعوا ضمن مركزين امتحانيين اثنين".

واكد طالباني ان "خطة الامتحانات تسير بآليات سلسلة وبظروف امنية وخدمية مثالية وبتعاون جميع الجهات المعنية".

وأشار طالباني الى ان "موعد مباشرة الكوادر التربوية في عموم المراحل سيكون في الأول من أيلول القادم، فيما ينطلق العام الدراسي في الثالث عشر من الشهر ذاته"، مؤكدا "تهيئة جميع مستلزمات العام الدراسي بشكل تام".

ويوم السبت الماضي، انطلقت امتحانات الدور الثاني للمرحلة الإعدادية في عموم اقليم كوردستان بمشاركة 92 ألف طالب.