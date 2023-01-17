تربية الإقليم: أكثر من 360 مدرسة مخصصة للطلبة النازحين واللاجئين في كوردستان

شفق نيوز/ أعلن وزير التربية في إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم الثلاثاء، أن هناك أكثر من 360 مدرسة مخصصة للطلبة والتلاميذ في مناطق ومدن الاقليم، منتقدا في ذات الوقت عدم مساهمة الحكومة الاتحادية في توفير الدعم والإنفاق لتلك المدارس.

حديث الوزير جاء خلال مؤتمر حول أوضاع الهجرة والنزوح انعقد في اربيل بمشاركة 13 جامعة من الإقليم وباقي مناطق العراق.

قال وزير تربية الاقليم في كلمة له خلال المؤتمر، إنه: لدينا 360 مدرسة ضمن حدود اقليم كوردستان يتلقى التعليم بها النازحون من المناطق المتنازع عليها، والمحافظات التي شهدت حروبا مثل الأنبار، ونينوى، وصلاح الدين.

وأضاف ان رواتب التدريسيين والمعلمين والنفقات المالية على هذه المدارس تتكفلها حكومة الاقليم رغم ان هذا من واجب الحكومة الاتحادية، مردفا بالقول إن الحكومة الاتحادية لغاية الآن لم تقم بإعادة تأهيل تلك المدارس.

وتابع حمه سعيد بالقول: لدينا 60 مدرسة داخل مخيمات النزوح، وان هذه المدارس فيها أكثر من 300 مدرس ومعلم يتقاضون رواتبهم من حكومة الاقليم، وسنويا ننفق أكثر من 5 مليارات دينار على الرواتب، مشيرا إلى أن اكثر من 6 آلاف طالب يتلقون التعليم بتلك المدارس.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا قبل أكثر من عقد من الزمن، واجتياح تنظيم داعش لمناطق ومدن تُقدر بثلثي مناطق العراق في اواسط العام 2014 قصد قرابة مليونا لاجئ ونازح اقليم كوردستان، وقد عملت السلطات الكوردية على توفير الملاذ الآمن لهم والاحتياجات الاساسية بالتعاون مع المنظمات الدولية والبلدان الصديقة.