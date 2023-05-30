تربية الإقليم توقع مذكرة تعاون لفك الدوام الثلاثي في المدارس وتخفيف الزخم بالصفوف

شفق نيوز/ وقعت وزارة التربية والتعليم في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مؤسسة البارزاني الخيرية بهدف فك الدوام الثلاثي والتخفيف من الزخم الحاصل في الصفوف الدراسية بالمدارس الحكومية في الإقليم.

وتتضمن المذكرة مشروع بناء 127 صفا دراسيا في المدارس الحكومية في الإقليم.

وعلى هامش توقيع المذكرة عقد وزير التربية الكوردستاني آلان حمه سعيد مؤتمراً صحفياً مشتركاً مع رئيس المؤسسة موسى أحمد في أربيل العاصمة وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال الوزير خلال المؤتمر، إنه في إقليم كوردستان تمت الموافقة على بناء اكثر من 294 صفا دراسيا من قبل رئيس حكومة اقليم كوردستان وتقريبا تم انجاز العمل في معظمها، وفي اربيل وصلت النسبة الى أكثر من 98% .

وأوضح ان الاموال المخصصة لإعادة تأهيل المدارس شملت محافظات الاقليم كافة، وعملنا من خلال بناء المدارس والصفوف الجديدة على فك الدوام الثلاثي وجعله ثنائيا، ونبذل الجهود للتقليل من الزخم الحاصل داخل الصفوف الدراسية، مضيفا أن توقيع هذه المذكرة يصب ضمن هذا الإطار.

بدوره قال رئيس مؤسسة البارزاني الخيرية: ان المؤسسة تسعى إلى دعم حكومة اقليم كوردستان والتعاون معها في شتى المجالات.

وأردف بالقول: نسعى لتقديم افضل الخدمات في القطاع التربوي لأنه واسع ويحتاج الى الاهتمام المتواصل.