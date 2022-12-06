تربية الإقليم تصدر توجيهاً بشأن يوم العلم الكوردستاني

شفق نيوز/ أصدرت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بشأن يوم العلم الكوردستاني الذي يصادف 17 من الشهر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "نظراً لأن يوم علم كوردستان يصادف 17 من شهر كانون الاول في السنة الحالية ويتزامن مع الامتحانات النهائية لنصف الفصل الدراسي الأول، فعلى إدارات المدارس تأجيل الامتحانات في هذا اليوم لمدة ساعة واحدة تتم فيها إقامة المراسم الخاصة بيوم العلم".

ووجهت الوزارة "ادارات المدارس الخاصة بالمكون المسيحي و الأيزيدي بوضع جدول الامتحانات بما ينسجم مع الاعياد والمناسبات الخاصة بهذه المكونات".

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات النهائية للفصل الاول في مدارس اقليم كوردستان في 14 من شهر كانون الثاني/ ديسمبر الجاري.