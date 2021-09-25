تربية الإقليم تحدد موعد امتحانات الدور الثالث لمرحلة لإعدادية للمصابين بكورونا

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في إقليم كوردستان يوم السبت الموعد النهائي لإمتحانات الدور الثالث لطلبة الصفوف المنتهية لمرحلة الاعدادية كافة لمن لم يتمكنوا من اجتياز الإختبارات بسبب الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في كتاب رسمي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن امتحانات النهائية للدور الثانية ستجري في الثلاثين من الشهر الجاري وللصف الـ12 (السادس الإعدادي) لمراحله كافة، ويتعين على مديريات التربية كافة ارسال المعلومات كافة في يوم 27 من هذا الشهر.

وشددت الوزارة على أنه يجب ألّا يكون الطلاب قد شاركوا في امتحانات الدور الثاني من الامتحانات النهائية، وأن يكون لديهم تقارير طبية مصدقة من مراكز كورونا تثبت إصابتهم بالوباء أثناء اداء الامتحانات.