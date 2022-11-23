تربية الإقليم: الشرطة والدفاع المدني أنقذوا أرواح قرابة 60 طالبا بانفجار دهوك

شفق نيوز/ أعلن وزير تربية إقليم كوردستان آلان حمه سعيد، يوم الأربعاء، أن قوات الشرطة ومديرية الدفاع المدني في محافظة دهوك تمكنت من إنقاذ أرواح قرابة 60 طالبا من الانفجار الذي وقع مساء أول أمس.

وقال حمه سعيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، "نشكر الأجهزة الامنية والدفاع المدني في دهوك الذين هرعوا بشكل فوري لإنقاذ جميع أولئك الذين كانوا في البناية".

وأضاف أن الرائد علي صدقي برواري قام مع مجموعة من الأخوة الشرطة الذين هرعوا بشكل عاجل لإنقاذ أولئك الطلبة الذين اتصلوا بهم هاتفيا حيث كان هناك 56 طالبا داخل البناية، مردفا بالقول ان ذلك الضابط ضحى بنفسه مع مجموعة من زملائه من أجل إنقاذ الطلبة.

وتابع الوزير بالقول إنه، تم الوقوف دقيقة صمت في مدارس الإقليم كافة ترحما على أرواح ضحايا الانفجار، وقد وجهنا مديرية تربية محافظة دهوك بأن تضع أسم الرائد علي صدقي على أسم إحدى المدارس عرفانا لما قدمه من تضحيات.

ولقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب 43 آخرون بجروح بانفجار خزان للغاز في قسم داخلي لطلبة مدارس في وقت متأخر من مساء أول أمس بمدينة دهوك.