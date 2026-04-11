تربية السليمانية: 647 معلماً وموظفاً يواجهون مشكلة بالرواتب بسبب التسجيل الإلكتروني

شفق نيوز- السليمانية

أفادت مديرية التربية العامة في السليمانية، يوم السبت، بوجود إشكالات في رواتب 647 معلماً وموظفاً بسبب عدم استكمال إجراءات التسجيل في النظام الإلكتروني المعتمد لصرف الرواتب.

وقال المدير العام لتربية السليمانية نژاد محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "إجمالي عدد المعلمين والموظفين ضمن حدود مديرية تربية السليمانية يبلغ 42 ألفاً و956، فيما يقتصر عدد الذين يواجهون مشكلة في الرواتب على 647 فقط".

وأوضح أن "من بين هؤلاء تمت إعادة البطاقات الإلكترونية لـ252 منهم، إلا أنهم لم يراجعوا لاستلامها حتى الآن، في حين أن 395 معلماً لم يقوموا أساساً بتسجيل بياناتهم في النظام الإلكتروني، الأمر الذي أدى إلى إيقاف رواتبهم لحين استكمال إجراءات التسجيل".

وأضاف أن "هذه المشكلة ليست مرتبطة بمديرية التربية أو وزارة المالية في إقليم كوردستان، بل تتعلق بشكل مباشر بالإجراءات المعتمدة من بغداد، حيث يتم إرسال الرواتب إلكترونياً، وأي شخص لم يسجل حسابه ضمن النظام الإلكتروني لن تُصرف مستحقاته".

وأشار إلى أن "المديرية خلال الشهر الماضي والحالي قامت بإبلاغ جميع إدارات المدارس والوحدات الإدارية بضرورة مراجعة المعنيين الذين لم يسجلوا بياناتهم أو الذين أعيدت بطاقاتهم، من أجل استلامها وتفادي أي تأخير في صرف الرواتب".

وأكد أن الجهات المعنية تواصل متابعة الملف لضمان معالجة المشكلة وعدم تكرارها مستقبلاً.