تربية السليمانية توجّه بتعليق الامتحانات بسبب انقطاع الكهرباء

شفق نيوز- السليمانية

أصدرت مديرية تربية السليمانية، يوم السبت، توجيهًا إلى جميع إدارات المدارس يقضي بعدم إجراء أو تثبيت أي امتحانات لطلبة المدارس هذا الأسبوع، باستثناء يوم الأحد فقط.

وذكرت ممثلية وزارة التربية لشؤون الطلبة النازحين في السليمانية، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن "القرار جاء استنادًا إلى توجيهات مدير قسم تربية السليمانية رباح حسن التميمي، مراعاةً لظروف الطلبة عقب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي".

وأضافت الممثلية أن "الخطوة تهدف إلى ضمان توفير بيئة مناسبة لإجراء الامتحانات"، مؤكدةً دعوة الوزارة لـ"جميع مديري المدارس إلى الالتزام بالتعليمات حرصًا على سير العملية التعليمية بشكل منتظم".

وتعرض حقل غاز كورمور في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، ليلة 26 على 27 من الشهر الجاري، لهجوم "بطائرات مسيرة" أدى إلى اندلاع حريق في أحد الحقول، وتوقف إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء، بحسب وزارتي الموارد الطبيعية والكهرباء في إقليم كوردستان.

ومساء أمس الجمعة أعلنت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، أنها تكثف جهودها لإعادة مستوى الإنتاج إلى وضعه الطبيعي، مؤكدة أن الكهرباء ستعود بـ"أسرع وقت ممكن".

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها "تتقدّم بخالص الشكر لمواطني إقليم كوردستان على ما أبدوه من هدوء وتعاون في هذا الظرف الصعب".

وأضافت متحدثة عن استهداف حقل كورمور مساء ليلة الأربعاء الماضي: "لقد كان هذا الهجوم عملاً إرهابياً موجهاً ضد مواطني الإقليم".