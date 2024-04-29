تربية السليمانية تنفي الضغط على المعلمين للانضمام لمشروع "حسابي"

شفق نيوز/ نفت مديرية التربية في السليمانية، يوم الاثنين، ممارسة أي ضغوط على المعلمين للانضمام إلى مشروع "حسابي" المصرفي في إقليم كوردستان.

وقال مدير التربية دلشاد عمر، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه فتح حساباً مصرفياً عبر مشروع "حسابي" الذي أعلنت عنه حكومة إقليم كوردستان لدفع الرواتب.

وأكد أنه "لا يوجد أي ضغط على المعلمين لفتح حسابات لهم في المشروع من أجل استلام رواتبهم"، مضيفاً "عندما تتفق حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على المشروع يعتبر الأمر محسوماً".

وبين عمر أن "قرار فتح نظام (حسابي) لموظفي الدولة في كوردستان هو قرار حكومي وجاء لنا من قبل وزارة التربية ونحن بدورنا قمنا بتعميمه على المدارس ولكل معلم الحرية في ذلك الأمر".

وترغب حكومة إقليم كوردستان في دفع رواتب موظفيها عبر نظام "حسابي"، لكن حتى الآن تصر بغداد على أن يقوم موظفو الإقليم بفتح حسابات في المصارف الاتحادية لاستلام الرواتب.

ودعت وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس 25 نيسان/ أبريل الجاري، جميع المدارس في محافظات الإقليم والإدارات المستقلة للانضمام الى مشروع (هەژماری من- حسابي) للاستفادة من خدماته في سحب رواتب الموظفين والعاملين بالأجور في حدود تلك المديريات.

وأكدت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء 26 آذار/ مارس الماضي، أن مشروع "حسابي" لتوطين رواتب الموظفين "مهم وإستراتيجي"، مبينة أنه يقدم أكثر من 19 خدمة مصرفية للموظفين والتكلفة الشهرية لجميع الخدمات هي 2500 دينار عراقي.