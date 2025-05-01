تربية السليمانية تعلن آخر حصيلة لحادث انقلاب حافلة طلابية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية تربية السليمانية، يوم الخميس، عن الحصيلة الرسمية لحادث انقلاب حافلة تقل طلاباً ومعلمين أثناء عودتهم من رحلة مدرسية يوم أمس.

وقال مدير التربية بالوكالة، نزاد عبد الله، لوكالة شفق نيوز، إن "الحافلة كانت تقل 14 طالباً، وأربعة معلمين، وثلاثة من أطفال المعلمين، وأغلب المصابين غادروا المستشفى باستثناء اثنين من الطلاب واثنين من المعلمين يرقدون في العناية المركزة نتيجة إصابات خطرة، وأيضاً ما يزال بعض المصابين راقدين لتلقي الرعاية اللازمة".

وأشار عبد الله إلى أن "وزير التربية تابع الحادثة شخصياً ووجّه بتوفير كل المستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة للطلاب والمعلمين المصابين"، مؤكداً على أهمية متابعة حالتهم الصحيةبشكلمستمر.

ويوم أمس الأربعاء قال مدير مركز الطوارئ السريعة في السليمانية، سامان نادر، لوكالة شفق نيوز، إن "حافلة طلاب مدرسة برايتي تعرضت لحادث انقلاب أثناء عودتهم من رحلتهم السنوية في قضاء شاربازير".

وأضاف أن "الحادث أسفر عن إصابة 14 طالباً، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى شاركران لتلقي العلاج"، مؤكداً أن "جميع الطلاب يتمتعون بحالة صحية مستقرة، ولا توجد أي خطورة على حياتهم".