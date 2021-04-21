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تربية السليمانية تردُّ على الطلاب المحتجين على نظام التعليم الالكتروني

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-21T10:19:44+0000
تربية السليمانية تردُّ على الطلاب المحتجين على نظام التعليم الالكتروني

شفق نيوز/ أكدت مديرية التربية في محافظة السليمانية يوم الأربعاء أنه لن يتم إيقاف نظام التعليم الالكتروني حتى وإن أُعيد فتح أبواب المدارس أمام الطلبة والتلاميذ مرة أخرى.

وقال مدير التربية دلشاد عمر في مؤتمر صحفي عقب احتجاجات مطالبة بإنهاء التعليم الالكتروني، إن "هؤلاء المحتجين لديهم مطالب وسنرد عليها خلال الأيام المقبلة".

وقال ايضا "نحن نتوقع حتى وان عاد التعليم داخل الصفوف، فإن أولياء الأمور سيكونون بالخيار في إرسال أبنائهم إلى المدارس، أو مواصلتهم الدراسة عن طريق التعليم الالكتروني.

وتابع عمر بالقول: فيروس كورونا في تحور مستمر لذا ليس بإمكاننا تحمل المسؤولين في إعادة فتح المدارس.

واحتج العشرات من طلبة المرحلة المتوسطة، في وقت سابق من اليوم، أمام مديرية تربية السليمانية على استمرار إغلاق المدارس.

وطالب الطلبة المحتجون بإعادة فتح المدارس وإنهاء الدراسة عن بعد (أونلاين)، معتبرين بأن إغلاق المدارس أضر بدراستهم، وفق مراسل وكالة شفق نيوز.

ورافق الاحتجاج أعمال شغب تمثلت بقيام الطلبة الغاضبين بتحطيم حاويات الشتلات النباتية وتكسير زجاج أبواب مبنى المديرية.

وهرعت قوات الشرطة إلى مكان الاحتجاج بعد وقوع أعمال الشغب وقامت بإبعاد الطلبة عن المبنى.

وأغلقت حكومة إقليم كوردستان أبواب المدارس باستثناء مراحل محددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

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