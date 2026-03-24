تربية السليمانية: التعليم الإلكتروني فشل والبدائل قيد الدراسة

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت المديرية العامة لتربية السليمانية، يوم الثلاثاء، أن وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان ستعقد اجتماعاً يوم السبت لاتخاذ قرار جديد بشأن دوام المدارس، مؤكدة أن تجربة التعليم الإلكتروني لم تحقق النجاح المطلوب.

وقال المدير العام لتربية السليمانية، آزاد عبد الله، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "العملية التعليمية سارت بشكل طبيعي خلال الفصل الأول من العام الدراسي الحالي، إلا أنها تعرضت للتوقف في الفصل الثاني بسبب تداعيات الحرب في المنطقة، وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي قرارين منفصلين بتعطيل الدوام في فترتين مختلفتين".

وأضاف أن "العطلة الحالية تنتهي في 29 من الشهر الجاري، على أن تعقد وزارة التربية اجتماعها في 28 منه لتقييم الأوضاع واتخاذ قرار جديد، مع الأخذ بعين الاعتبار سلامة الطلبة والكوادر التدريسية".

وأشار عبد الله إلى وجود عدة مقترحات قيد الدراسة بشأن استئناف الدوام، من بينها تقليص المناهج الدراسية أو تمديد العام الدراسي لمدة أسبوع لتعويض فترة التعطيل.

وفيما يتعلق بالتعليم الإلكتروني وأجور المدارس الأهلية، أوضح أن "تجربة التعليم عن بُعد لم تكن ناجحة في السابق"، لافتاً إلى أن "قرار رسوم المدارس الأهلية سيُحسم وفقاً للظروف الراهنة".

وأكد أن وزارة التربية ستتخذ قرارها النهائي يوم السبت المقبل بعد إجراء تقييم شامل للوضع الحالي.

ومنذ اندلاع الحرب التي شنتها أميركا وإسرائيل على إيران في 28 شباط/ فبراير الماضي، تعرضت محافظات ومدن إقليم كوردستان لهجمات بطائرات مسيرة بين وقت وآخر، إلا أن معدل الهجمات في الأسبوعين الأخيرين ارتفع بشكل ملحوظ وليصبح بشكل يومي ولعدة مرات مما هدد سلامة المدنيين وخصوصاً طلبة المدارس من مختلف المراحل.

وعلى خلفية هذا التصعيد اضطرت الحكومة الإقليم إلى تعطيل الدوام في المدارس بالمحافظات الكوردستانية خشية على سلامة التلاميذ والطلبة.