تربية الحمام في أربيل تتسبب بمقتل عنصر في “الآسايش” وإصابة نجله

شفق نيوز/ أودى شجار بين جارين في مدينة أربيل، ليل السبت الأحد، بحياة عنصر في جهاز الآسايش وإصابة نجله بجروح، في حادثة بدأت بخلاف بسيط حول تربية الحمام.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن "الخلاف اندلع عندما أعرب أحد السكان عن امتعاضه من قيام جاره بتربية الحمام على سطح المنزل، ما تسبب بإزعاج متكرر أثار توتراً بين الطرفين"، مضيفاً أن "النقاش تطور سريعاً إلى شجار عنيف استخدمت فيه الأسلحة، وأسفر عن مقتل أحد الجارين، وهو عنصر في قوات الآسايش".

وأشار إلى أن "نجل القتيل أُصيب بجروح خلال الحادث ونُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن هوية الطرف الآخر أو الإجراءات المتخذة.