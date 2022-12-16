تربية الاقليم توجه المدارس بإقامة مراسم يوم العلم الكوردستاني

شفق نيوز/ وجهت وزارة التربية في اقليم كوردستان، يوم الجمعة، جميع المدارس باقامة مراسم يوم العلم الكوردستاني .

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "على جميع المدارس في اقليم كوردستان اقامة مراسم يوم العلم الكوردستاني غدا السبت في تمام الساعة 8:30 صباحا".

وكانت الوزارة قد وجهت في وقت لاحق المدارس بتأجيل امتحانات نهاية الفصل الاول لمدة ساعة واحدة الذي يتزامن مع يوم العلم الكوردستاني المقرر في 17 من شهر كانون الأول من كل عام.