تربية الاقليم توافق على نقل ملاكات الدراسة الكوردية في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت لجنة الموقف للدفاع عن حقوق معلمي، موظفي الدراسة الكوردية في كركوك يوم الثلاثاء عن موافقة وزارة التربية في حكومة إقليم كوردستان بنقل ملاكات الدراسة الكوردية في المحافظة على الحكومة الاتحادية.

وتلا اعضاء اللجنة في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، بيانا جاء فيه إنه خلال لقائهم وزير التربية في اقليم كوردستان ابدى الاخير عدم ممانعته في النقل الاختياري للملاك خاصة انه ولغاية الآن تم ملء إستمارة النقل من قبل أكثر من 3000 معلم وموظف.

و اوجزت اللجنة مطالبها الى مجلس النواب العراقي وكالاتي:

1-نقل ملاك وخدمات المعلمين والموظفين الذين قاموا بناءً على رغبتهم بملء استمارة النقل إلى ملاك المديرية العامة لتربية كركوك التابعة لوزارة التربية العراقية.

2-وضع ميزانية خاصة من ميزانية عام 2020 لرواتب معلمي وموظفي الدراسة الكوردية في كركوك أسوة بأقرانهم في الدراستين العربية والتركمانية وبالتالي يتسنى لنا نحن أيضا تسلم رواتبنا في الزمان والمكان المحددين دون أي تأخير.

وطالبت اللجنة وزير التربية في الاقليم آلان حمه سعيد الوفاء بوعوده "ويتخذ االاجراءات الكفيلة بتنفيذ المطالب ورفعها".

هذا ونظّم ولمرات عدة المعلمون والموظفون في الدراسة الكوردية في كركوك وقفات احتجاجية طيلة المدة الماضية مطالبين بنقل ملاكاتهم من وزارة التربية في اقليم كوردستان الى وزارة التربية الاتحادية.