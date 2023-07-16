تربية الاقليم تعتبر يوم السبت من كل اسبوع عطلة رسمية في العام الدراسي المقبل

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية في حكومة اقليم كوردستان، اعتبار يوم السبت من كل أسبوع عطلة للمدارس والكوادر التعليمية في الإقليم.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان هذا القرار سيطبق اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2023 _2024 حيث ستكون أيام السبت من كل أسبوع ستكون عطلة رسمية في الأوساط التعليمية الحكومية كافة.

وعلى العكس من وزارة التربية الاتحادية، كانت تربية الاقليم تعتمد ايام السبت دواماً رسميا طيلة السنوات الدراسية بعد العام 2003.