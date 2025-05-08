تربية اقليم كوردستان: أنهينا الاستعدادات كافة للامتحانات النهائية

شفق نيوز/ صرّح وزير التربية في حكومة إقليم كوردستان، آلان حمه سعيد، بأن الاستعدادات لإجراء الامتحانات النهائية للعام الدراسي 2024 - 2025.

وقال حمه سعيد في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن عدد الطلاب في اقليم كوردستان يبلغ مليوناً و170 ألف طالب، و740 ألفاً منهم في المدارس الحكومية والبقية في المدارس الأهلية، مبينا أن 116 ألف طالب هم في مرحلة الـ12 الاعدادي.

وطالب الوزير طلاب الصفوف المنتهية في المراحل المنتهية بعدم الانخداع بأي شيء يتعلق بأسئلة الصف الـ12، لأن كل صفحة أسئلة لها أسماء ورموز خاصة بها وبعد الامتحانات من خلال رمز الامتحان يمكنهم رؤية دفاترهم الامتحانية التي تحتوي على النتائج، والأخطاء المصححة.