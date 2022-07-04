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تربية اقليم كوردستان: جهات معروفة تشوه سمعتنا وتروج لتغيير منهاج التربية الإسلامية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-04T13:52:27+0000
تربية اقليم كوردستان: جهات معروفة تشوه سمعتنا وتروج لتغيير منهاج التربية الإسلامية

شفق نيوز/ نفى وزير التربية في حكومة اقليم كوردستان آلان حمه سعيد، اليوم الإثنين، تغيير منهاج التربية الإسلامية في المدارس، وفيما أكد أن "جهات معروفة" تحاول استهداف الوزارة و"تشويه سمعتها"، طالب الإدعاء العام في الإقليم بالتدخل لإظهار حقيقة هذه "الادعاءات".

وقال وزير التربية في مؤتمر صحفي عقده تابعته شفق نيوز عقب استقباله عددا من رجال الدين المسلمين "أطلعت رجال الدين على مناهج التربية الاسلامية لجميع المراحل الدراسية لأخذ آرائهم بشأنها وخططنا المستقبلية لتطويرها".

وأضاف حمه سعيد أن "نشر هذه الأخبار (تغيير منهاج المادة) واللعب على عواطف الناس هي بسبب عدم قدرة بعض الجهات على اتهامنا بعمليات فساد وهم معروفون لدينا وهذا ما يجعلهم يلجأون الى مثل هذه الوسائل لتشويه سمعة الوزارة"، مؤكداً أنه "لن يكون هناك أي قرار لتغيير مناهج التربية الإسلامية".

ونفى حمه سعيد "الأخبار التي تحدثت عن محاولة الوزارة منع المعلمين في المدارس من الصلاة على النبي محمد خلال تدريسهم مادة التربية الإسلامية والتشجيع على الإساءة للرموز الدينية"، داعياً الإدعاء العام في كوردستان الى "التدخل لإظهار حقيقة هذه الادعاءات".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية أخباراً تفيد بنية وزارة التربية في إقليم كوردستان تغيير مناهج التربية الاسلامية في المدارس، ما أثار موجة استياء واسع داخل الأوساط الكوردية.

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