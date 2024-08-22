تربية اقليم كوردستان تؤكد تثبيت أكثر من 5 آلاف تدريسي من العقود

شفق نيوز/ قال وزير التربية والتعليم في اقليم كوردستان آلاف حمه سعيد، يوم الخميس، إن حكومة الإقليم قامت بتثبيت أكثر من 5 آلاف من التدريسيين العقود على الملاك الدائم.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده اليوم في أربيل، إنه "مازال هناك وقت طويل لبدء العام الدراسي الجديد، مردفا بالقول إنه سيتم توفير كتب المناهج الدراسية في جميع مخازن المدارس لغاية نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أنه تم شراء مستلزمات المدارس بأكثر من 100 مليار دينار للعام الدراسي 2024 - 2025 ، وما تزال تلك المدارس بحاجة الى المزيد من تلك المستلزمات.

كما أشار سعيد إلى أنه، في العام الدراسي الماضي تم شراء 58 ألف رحلة في وقت نعاني فيه من ازمة مالية، وتبعات تفشي فيروس كورونا التي ما تزال آثارها لغاية الآن.

وتابع الوزير بالقول، إن حكومة اقليم كوردستان ثبتت خمسة آلاف و88 تدريسياً من العقود على الملاك الدائم.