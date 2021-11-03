تراكم النفايات في منطقة كوردستانية جراء إضراب لعمال النظافة

شفق نيوز/ تراكمت النفايات في أسواق قضاء كلار مركز إدارة منطقة گرميان في إقليم كوردستان بصورة ملفتة للنظر ولأول مرة منذ سنين بسبب إضراب عمال التنظيف عن العمل.

وقال مراسل شفق نيوز إن عمال النظافة في مدينة كلار اضربوا عن العمل منذ يوم أمس بسبب تأخير صرف رواتبهم من قبل الشركة المتعاقدة لأكثر من شهرين.

وأضاف أن إضراب العمال تسبب بتراكم النفايات بصورة ملفتة للنظر وسط شوارع قضاء كلار ما ولّد استياء وغضباً لدى الكثير من المواطنين الذين أكدوا على ضرورة أن تبادر الحكومة بالضغط على الشركة المنفذة للمشروع بصرف مستحقات العمال المتراكمة لأكثر من شهرين.

ونقل مراسلنا عن مصدر في الشركة المنفذة لمشروع تنظيف مدينة كلار، قوله إن "كل الإجراءات القانونية تمت من قبل الشركة لتسلم المبالغ المتراكمة لدى وزارة البلديات الا ان عدم توفر السيولة المادية الكافية في البنك المركزي منذ ايام بسبب صرف رواتب موظفي الإقليم حال دون صرف رواتب عمال النظافة لمدة شهرين".