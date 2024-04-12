تراجع واردات السليمانية غير النفطية بنسبة 97٪ عن الأسبوع الماضي بسبب العطلة

شفق نيوز/ كشف موقع الشفافية، يوم الجمعة، عن الواردات غير النفطية لمحافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين، خلال الأسبوع الماضي والتي تبلغ حوالي مليار دينار.

و موقع الشفافية، هو برنامج تابع لمكتب نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان، قوباد طالباني، يضم جميع الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي رابرين وكرميان، حيث تُجمع يومياً بشفافية تامة ويتم تدوينها ليتمكن الجميع من الاطلاع على تفاصيل تلك الواردات في أي وقت عن طريق الموقع الإلكتروني "shafafiat.com".

وبحسب تقرير نشره الموقع، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الواردات غير النفطية في محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين من تاريخ 6/4/2024 وحتى يوم 12/4/2024، هي 842 مليوناً و422 ألفا و425 ديناراً.

وانخفضت إيرادات السليمانية هذا الأسبوع بنسبة 97% مقارنة بالأسبوع الماضي، إذ بلغ حجم الإيرادات في الفترة من 30 مارس/ آذار الماضي إلى 5 أبريل/ نيسان 31 ملياراً و627 مليوناً و544 ألفاً و410 دنانير، حسب بيانات موقع الشفافية.

ويأتي تراجع الإيرادات في وقت كانت معظم أيام هذا الأسبوع عطلة رسمية ولم يكن هناك سوى يومي الأحد والاثنين فقط، من العمل في المديريات والدوائر.