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تراجع إنتاج الكهرباء في إقليم كوردستان لإنخفاض مناسيب المياه في سد دوكان ودربنديخان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-20T09:44:52+0000
تراجع إنتاج الكهرباء في إقليم كوردستان لإنخفاض مناسيب المياه في سد دوكان ودربنديخان

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لتزويد الكهرباء في محافظة السليمانية يوم الخميس ان وزارة الكهرباء تسعى إلى تجهيز الطاقة بمعدل 20 ساعة يوميا خلال فصل الصيف، كاشفة عن تراجع إنتاج الكهرباء بسبب انخفاض مناسيب المياه في سد دوكان ودربنديخان.

وقال المدير العام سالار حسين في مؤتمر صحفي عقده اليوم: في فصل الصيف الماضي تمكنا من تجهيز الطاقة للمواطنين 20 ساعة يوميا، مردفا بالقول إنه: تم تزويد المواطنين حاليا بأكثر من 20 ساعة، ونعمل على أن يبقى تجهيز الطاقة على نفس المنوال خلال فصل الصيف للعام الحالي.

وأضاف أنه في الوقت الراهن تعمل محطتان للكهرباء في سد دوكان ودربنديخان، وبسبب انخفاض مناسيب المياه ليس بالإمكان إنتاج الطاقة كما في الأعوام السابقة من السدين.

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