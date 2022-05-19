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تراجع مناسيب المياه يمنع سد دوكان من تجهيز كوردستان بالكهرباء

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-19T06:36:27+0000
تراجع مناسيب المياه يمنع سد دوكان من تجهيز كوردستان بالكهرباء

شفق نيوز / أعلنت إدارة سد دوكان بمحافظة السليمانية، اليوم الخميس، عدم قدرة السد على تجهيز احتياجات إقليم كوردستان من الكهرباء بسبب قلة مناسيبه المائية، فيما لفتت إلى وضع خطة بشأن الاطلاقات المائية لمواجهة الجفاف.

وقال مدير سد دوكان الاروائي كوجر جمال لوكالة شفق نيوز، إن "سد دوكان كان يسهم خلال الاعوام الماضية في توفير10٪ من احتياجات اقليم كوردستان من الكهرباء، الا ان هذا العام لم يستطع المساهمة بهذه النسبة".

وأضاف جمال أن "منسوب مياه سد دوكان انخفض هذا العام بمقدار متر و47 سنتيمتراً بالمقارنة مع العام الماضي"، مبيناً أن "نسبة المياه في السد بلغت 46.5% في العام الماضي وفي احيان وصلت نسبة المياه إلى 48% بالرغم من قلة الأمطار، لكن النسبة هذا العام تراجعت بسبب الجفاف وقد بلغت 42%".

وعن خطط إدارة السد لمواجهة الجفاف بيّن كوجر، ان "ادارة السد وضعت خطة بشأن كيفية الاطلاقات المائية لغاية شهر تشرين الثاني المقبل من العام الحالي".

وأوضح مسؤول سد دوكان، أنه "خلال السنوات الماضية كان السد يسهم بنسبة لا تقل عن 10٪ من كهرباء الاقليم، إلا أن انخفاض كميات المياه خلال هذا العام والعام الماضي أثر وبصورة كبيرة على مساهمتنا في تجهيز الكهرباء وذلك بسبب قلة الامطار التي لم تكفي لما يحتاجه السد".

وكانت إدارة السد أعلنت، في 22 شباط 2022، أن نسبة الخزن المائي في بحيرة السد تبلغ 34 بالمئة، كما بينت أنه في العام الماضي وفي أحسن الأحوال لم تصل إلى 50 بالمئة.

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