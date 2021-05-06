تراجع ملحوظ لأرقام كورونا في كوردستان: 4 وفيات و592 إصابة خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، انها سجلت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية 592 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 مقابل تعافي 1179 مريضا، مؤكدة تسجيل اربع وفيات فقط في جميع مناطق الاقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انها اجرت خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية (6322) فحصا جديدا اظهرت اصابة 592 شخصا في الاقليم من بينهم (46) في اربيل و(270) في السليمانية و(57) في كرميان و(220) في دهوك و(9) في حلبجة و(42) في كرميان و(5) في رابرين.

واشار البيان الى اكتساب 1179 مصابين الشفاء التام من الفيروس ، مؤكدة وفاة 4 مصابين جراء مضاعفات الاصابة بالمرض من بينهم (1) في السليمانية و(3) في دهوك، وبذلك وصل عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس خلال الفترة الماضية من ظهوره الى (4079) مصابا.